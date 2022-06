Doria anuncia saída da vida pública: “A partir de agora, retorno à minha vida privada"

O ex-governador de SP disse também nesta segunda-feira (13) que permanece no PSDB; tucano desistiu há 3 semanas da pré-candidatura à Presidência da República

O ex-governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou nesta segunda-feira (13) que voltará à iniciativa privada no próximo mês. O anúncio acontece três semanas depois de Doria ter desistido de sua pré-candidatura à Presidência da República. Ele afirmou que vai voltar a atuar no setor privado e que permanece no PSDB.





O tucano disse que recebeu um "honroso convite" para integrar, a partir de 1° de julho, o Conselho do Grupo de Líderes Empresariais (Lide), entidade fundada por ele e hoje presidida por seu filho, João Doria Neto.





"Continuo no PSDB, não me desfiliei e não vou me desfiliar do PSDB. As razões que me fizeram filiar ao PSDB no ano 2000 são as mesmas que me mantêm no PSDB no ano de 2022", disse.





As declarações foram feitas durante um café da manhã com jornalistas, em um hotel na região da Avenida Paulista, no Centro da capital.





Após o evento, Doria postou a seguinte frase em suas redes sociais: "A partir do próximo mês, retomo minhas atividades na iniciativa privada. Deixo a vida pública com senso de dever cumprido. Pelos meus erros, peço desculpas. Pelos meus acertos, cumpri minha obrigação".





DESISTÊNCIA DACANDIDATURA À PRESIDÊNCIA





Em maio, João Doria (PSDB) anunciou a desistência de sua pré-candidatura à Presidência. Ele enfrentava resistências internas no PSDB e de partidos da terceira via.





Doria foi escolhido como pré-candidato em eleição interna do partido ao derrotar o ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite.





A vitória na disputa interna gerou tensões com a ala do PSDB que defendia a candidatura de Leite.





EM COTIA





em clima de pré-campanha eleitoral, Doria visitou Cotia para anunciar, entre outras coisas, o investimento de R$ 96 milhões para a realização de obras na rodovia Raposo Tavares, que até agora não foram licitadas. Em agosto de 2021,Doria visitou Cotia para anunciar, entre outras coisas, o investimento de R$ 96 milhões para a realização de obras na rodovia Raposo Tavares,