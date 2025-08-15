Cotia terá vias interditadas durante o dia para aferição de radares; veja datas e locais

Serviço será realizado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) e será acompanhado por agentes de trânsito da cidade

Foto: Prefeitura de Cotia

A Prefeitura de Cotia informou nesta sexta-feira (15) que o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), por meio do Instituto de Pesos e Medidas (IPEM), marcou para os dias 25 e 26 de agosto a aferição dos radares de velocidade em diferentes pontos da cidade.

Ivo Mário Isaac Pires, próximo ao nº 400 sentido Caucaia/Raposo Tavares;

Ivo Mário Isaac Pires, próximo ao nº 2000 – sentidos Caucaia/Raposo Tavares e Raposo Tavares/Caucaia;

Ivo Mário Isaac Pires, próximo ao nº 7077 – sentido Caucaia/Raposo Tavares.



Ivo Mário Isaac Pires, próximo ao nº 7515 – sentido Raposo Tavares/Caucaia;

Prof. Joaquim Barreto, próximo ao nº 508 – sentidos Bairro/Raposo Tavares e Raposo Tavares/Bairro;

Dr. Odair Pacheco Pedroso, a 120 m do nº 654 – sentidos Bairro/Centro e Centro/Bairro.

O serviço será acompanhado por agentes de trânsito da cidade. No momento da verificação, segundo a prefeitura, haverá breves intervenções nas vias, com bloqueios momentâneos de cerca de 15 minutos.Os motoristas devem ficar atentos às orientações do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) no momento do fechamento do fluxo de veículo. Alguns pontos podem apresentar transtornos que serão findados com a liberação da passagem. A Setram informou que foi solicitado para que a aferição acontecesse no período noturno, no entanto, o INMETRO / IPEM, responsável pelo serviço, não tinha disponibilidade técnica para a realização da atividade no período. A pasta destacou ainda que o cronograma de dias e horários são definidos pelo órgão responsável pela aferição dos equipamentos.Os motoristas que puderem, devem se programar para evitar as vias abaixo no horário das 10h ou procurarem vias alternativas.