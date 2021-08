Em clima de pré-campanha, Doria anuncia obras na Raposo, Bom Prato e Vale Gás em Cotia

Política

Deputados, secretários e o prefeito da cidade rasgaram elogios ao governador que vem declarando, de forma cada vez mais explícita, interesse em disputar as eleições em 2022

Evento em Cotia. Foto: Reprodução / Redes sociais do prefeito Rogério Franco



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), esteve hoje (27) no município de Cotia para anunciar o investimento de R$ 96 milhões para a realização de obras na rodovia Raposo Tavares, a instalação de uma unidade do programa Bom Prato e a entrega simbólica do voucher do Vale Gás.





Além disso, Doria autorizou a celebração de convênio no valor de R$ 8 milhões para obras de infraestrutura urbana em Cotia. O município também receberá investimentos dos programas Nova Estrada Asfaltada, com obras de conservação na SP-029, e Novas Vicinais, com serviços na Estrada da Barragem.





A prefeitura de Cotia investiu R$ 5 milhões na elaboração do projeto executivo da obra na Raposo Tavares. As intervenções, a serem realizadas entre os km 23,2 e 26,8, visam dar mais fluidez ao tráfego beneficiando também as cidades de Carapicuíba, Vargem Grande Paulista, Itapevi, Osasco e Embu. As obras serão realizadas pela Secretaria de Logística e Transportes, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).





EM CLIMA DE PRÉ-CAMPANHA





Para receber o governador com sua equipe e outras autoridades estaduais, a prefeitura preparou o encontro e o divulgou massivamente nas redes sociais. Foi impossível evitar a aglomeração, por mais que todos estivessem de máscaras.





O evento com clima de pré-campanha eleitoral aconteceu em frente à prefeitura. No local, estava instalado o polo de vacinação contra a Covid-19, mas coincidentemente, na semana do evento governamental, foi transferido para as quadras externas do Ginásio de Esportes.





O esquema de segurança em todo o entorno da prefeitura estava fortemente montado. Viaturas da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal cercavam as mediações. As vias de acesso ficaram fechadas durante o evento.





o prefeito de Cotia chamou João Doria de ‘futuro presidente da República’ por duas vezes em sua fala. “Vou chamá-lo de futuro presidente da República. Eu sei que o senhor não pode, mas eu posso”, disse Franco. Sem disfarçar apoio,por duas vezes em sua fala., disse Franco.





Mas não foi só o prefeito que destacou elogios ao governador durante o encontro. Demais autoridades, como o deputado federal, Alexandre Frota, e o deputado estadual, André do Prado, além dos secretários estaduais, Marco Vinholi e Célia Parnes, também enalteceram João Doria em seus pronunciamentos.





“Está sendo difícil acompanhar o governador e suas agendas. É muita obra, são muitos eventos, são muitos anúncios. Isso se deve a gestão, pessoal. Governador João Doria está trabalhando gestão, é por isso que está sobrando recurso para ampliar todos os programas sociais para o estado de São Paulo”, disse André do Prado.





Desde junho deste ano, João Doria disse que pretende disputar as prévias do seu partido, o PSDB, como pré-candidato da sigla à Presidência da República em 2022.





Em Cotia, o governador destacou que o estado de São Paulo é exemplo na vacinação contra a Covid-19 e criticou a cloroquina, medicamento comprovadamente ineficaz contra coronavírus, porém, defendido pelo presidente e rival de Doria, Jair Bolsonaro (sem partido).





Vale lembrar que, em 2018, Doria se radicalizou à direita, surfando na onda do bolsonarismo, que vivia seu auge, e adotou para si o "BolsoDoria", em apoio explícito e entusiasmado a Jair Bolsonaro, com quem acabou dividindo a vitória.





Mas o bom relacionamento terminou oficialmente durante a pandemia. Agora, Doria tem se posicionado cada vez mais ao centro, de onde quer disputar 2022.





Foto: Vagner Santos





Bom Prato





Ainda nesta sexta-feira, o governo de São Paulo anunciou o investimento de R$ 1 milhão na instalação do Bom Prato de Cotia, que irá servir 1,5 mil refeições diárias, sendo 1,2 mil refeições no almoço e 300 no café da manhã.





uma equipe do governo estadual realizou uma visita técnica no município para estudar a possibilidade de implantar o programa. A visita ocorreu no Espaço Movimenta Cotia, um serviço da prefeitura vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social, localizado no centro do município. No início de agosto,para estudar a possibilidade de implantar o programa. A visita ocorreu no Espaço Movimenta Cotia, um serviço da prefeitura vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social, localizado no centro do município.





Ao Cotia e Cia, o prefeito Rogério Franco explicou quais foram os critérios adotados para escolher o espaço que será implantado o programa. "O espaço agrega mais pessoas, onde nós temos mais trabalhadores na região central de fácil acesso, mobilidade e ônibus que chegam no local”, disse.





O Governo de SP já inaugurou, nesta gestão, três novos restaurantes, sendo dois deles na RMSP, em São Bernardo do Campo (2019) e Itapevi (2020), e um na Baixada Santista, na cidade de Cubatão. A Secretaria de Desenvolvimento Social ainda deverá realizar a entrega de mais duas unidades até o final de 2021, em Presidente Prudente e Ribeirão Preto, no interior do estado.





Foto: Vagner Santos





Vale Gás





Durante a cerimônia, houve ainda a entrega simbólica do voucher do Vale Gás, programa de transferência de renda que vai pagar R$ 300 em três parcelas de R$ 100 para a compra de botijões de gás de cozinha.





Ao total, serão beneficiadas 1.011 famílias em Cotia. Lançado em junho, o benefício visa responder às constantes altas de preço do botijão de gás de cozinha e garantir a proteção social de mais de 420 mil famílias em maior vulnerabilidade nos 645 municípios do estado, impactando mais de 2 milhões de pessoas.





O programa é voltado a famílias cadastradas no CadÚnico (sem Bolsa Família) e com renda per capita de até R$ 178.





Reportagem: Neto Rossi