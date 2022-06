Greve dos motoristas de ônibus em SP é confirmada para esta terça (14)

Categoria pede reajuste de 12,47%.

O Sindimotoristas, sindicato que representa motoristas de ônibus da capital paulista, confirmou o início de uma greve da categoria a partir da 0h desta terça-feira (14).

De acordo com a categoria, a paralisação vai ocorrer porque o setor patronal ofereceu 12,4% de reajuste a partir do mês de outubro — a categoria pede o recebimento do valor retroativo desde o mês de março.

“A princípio, o setor patronal insistiu em oferecer apenas 10% de reajuste e ainda de modo parcelado. Agora, ofereceram os 12,47%, mas apenas a partir de outubro, o que é inadmissível”, declarou o presidente em exercício do sindicato, Valmir Santana da Paz (Sorriso).

Os motoristas também se queixam de não terem diálogo efetivo na busca pelo recebimento de 100% do valor nas horas extras, no pedido pelo fim da hora de almoço não remunerada e no recebimento de Participação de Lucros.

"Sem o merecido reconhecimento, motoristas, cobradores e profissionais da manutenção cruzarão os braços nesta terça”, completou Sorriso.