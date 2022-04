Ex-aliados, Franco critica Doria em discurso na Câmara de Cotia e assume projeto com PT

Prefeito de Cotia disse que o atraso com a licitação das obras na Raposo Tavares, que a prefeitura investiu R$ 5 milhões, é uma de suas “maiores frustrações”; projetos estaduais da rodovia e do restaurante Bom Prato ficaram parados após a proximidade de Franco com o Partido dos Trabalhadores

Prefeito de Cotia, Rogério Franco, com o agora ex-governador de SP, João Doria. Foto: Reprodução / Redes sociais





Cotado para ser vice na chapa de Fernando Haddad (PT) nas eleições para o governo de São Paulo, o prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD), disse que não aceitou o convite para não ter que deixar a cidade, mas afirmou que fará parte do projeto estadual do grupo petista. , o prefeito de Cotia,, disse que não aceitou o convite para não ter que deixar a cidade, mas afirmou que





O anúncio foi feito neste sábado (2) na Câmara Municipal, durante sessão solene em razão do aniversário de 166 anos o município.





“Estarei no plano de pessoas que têm responsabilidade, no projeto Brasil-São Paulo, enfrentando aqueles que prometem e não cumprem, trabalhando para que a gente possa dar condições para que a população de baixa renda volte a fazer uma compra no mercado, para pelo menos passar o mês; para que eles não cheguem no mercado e troquem mais a carne por ovo”, disse Franco.





“Estarei num projeto em São Paulo do Fernando Haddad. Ele é um homem que pensa grande, é um homem de responsabilidade, um homem preparado pra fazer a gestão desse estado”, complementou.





não escondeu sua frustração – palavra que ele mesmo usou – com o agora ex-governador de São Paulo, João Doria (PSDB), a quem o prefeito de Cotia já declarou apoio para a presidência da República. Ao mesmo tempo em que citou sua boa relação com o petista e todo o seu grupo político, Rogério Franco– com o agora ex-governador de São Paulo,









A Prefeitura de Cotia assumiu [o projeto na Raposo] e o ex-governador [Doria] veio aqui na cidade, assumiu o compromisso, assinou o documento e nós fizemos a nossa parte. Ele pediu que a cidade de Cotia fizesse o projeto executivo, nós gastamos R$ 5 milhões do nosso orçamento, que poderia ser investido em outras áreas, acreditando, mais uma vez, na palavra de um daqueles, entre tanto outros que por aqui passaram, que prometeram essa obra





De acordo com Franco, o projeto das obras na Raposo foi entregue no dia 25 de setembro para o governo do estado licitar, no máximo, até dezembro. “Mas estamos hoje em abril e sequer a obra foi licitada. Essa é uma das maiores frustrações que eu tive como prefeito da nossa cidade. Mas eu não desisto dos nossos sonhos”, destacou.