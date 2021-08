Rogério Franco chama Doria de 'futuro presidente da República' durante evento em Cotia

Política

Governador veio hoje ao município anunciar o investimento para a realização das obras na Raposo Tavares e a instalação do programa Bom Prato



João Doria em Cotia. Foto: Reprodução / Redes sociais





“Vou chamá-lo de futuro presidente da República. Eu sei que o senhor não pode, mas eu posso.” Essas palavras foram ditas nesta sexta-feira (27) pelo prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD), ao governador de São Paulo, João Doria (PSDB), durante evento no município.

O encontro de hoje foi para anunciar o investimento de R$ 96 milhões para a realização de obras na Rodovia Raposo Tavares, com uma série de intervenções para melhorar a mobilidade no entorno da rodovia. Doria também anunciou a instalação de uma unidade da rede Bom Prato em Cotia.Durante sua fala, Franco aproveitou para elogiar o governador e agradecê-lo pela parceria do estado com o município. Doria disputa as prévias do PSDB para a campanha presidencial de 2022., completou Franco ao final de sua fala.