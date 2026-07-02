Prepare o casaco: frente fria muda o tempo e derruba as temperaturas em São Paulo
Chuva, ventos mais fortes e sensação de frio devem marcar a sexta-feira e o sábado; tempo volta a a…
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Proposta prevê a apresentação de laudos técnicos para comprovar a qualidade dos materiais utilizad…
Apesar da suspensão das sessões, atendimento administrativo da Câmara continua normalmente Foto: Câ…