Anunciadas para outubro de 2021, obras na Raposo Tavares ainda estão no papel

Anúncio sobre o projeto que traria melhorias na mobilidade da rodovia foi feito durante evento político em agosto de 2021, com a presença do governador João Doria (PSDB); mas, até agora, não houve sequer licitação

Anúncio oficial das obras foi feito em frente à Prefeitura de Cotia junto com autoridades municipais e estaduais. Foto: Prefeitura de Cotia







João Doria (PSDB), veio em Cotia anunciar o investimento de R$96 milhões para o projeto de mobilidade na rodovia Raposo Tavares. O evento, que foi em clima de pré-campanha eleitoral, foi acompanhado por autoridades municipais e estaduais [RELEMBRE AQUI]. No dia 27 de agosto de 2021, o governador de São Paulo,veio em Cotia anunciar o investimento de R$96 milhões para o projeto de mobilidade na rodoviaO evento, que foi em clima de pré-campanha eleitoral, foi acompanhado por autoridades municipais e estaduais





A obra, segundo a Prefeitura e o Governo Estadual, seria licitada “nos próximos dias” e a expectativa era de que em 45 a 50 dias pudessem ser iniciadas. Acontece que, ainda hoje, o projeto sequer foi licitado (LEIA MAIS ABAIXO).





O projeto foi concebido pela gestão do prefeito Rogério Franco, em 2019, e apresentado ao governo do Estado, já que a rodovia está sob jurisdição estadual, por meio do DER (Departamento de Estradas de Rodagem).









Em nota enviada ao Cotia e Cia nesta terça-feira (22), o DER informou que o governo estadual e a Prefeitura de Cotia “estão trabalhando na conclusão das adequações do projeto para viabilizar a contratação da obra”. Ou seja, as obras ainda não entraram na etapa da licitação. O edital licitatório só será publicado após a conclusão do projeto. O Der e a Prefeitura não estimaram a previsão.





Por sua vez, a prefeitura informou, no entanto, que o projeto, após ter sido apresentado e discutido junto ao Governo do Estado, foi aprovado. “Ficou sob responsabilidade do governo estadual a licitação e contratação da execução do projeto da Prefeitura de Cotia”, disse.