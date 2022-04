Após suspense, Rogério Franco não renuncia e afirma que continua no mandato

"Eu saio, saio daqui hoje com a certeza de que nós estaremos juntos aqui em Cotia até o final do mandato. Pra mim, foi uma honra poder participar desses últimos meses de um debate grandioso a nível estadual com pessoas de grande referência que me convidaram para participar de um projeto do executivo estadual [...] muitas pessoas não tiveram oportunidade de participar desses debates. Pessoas que contribuíram muito com o estado de São Paulo, como Geraldo Alckmin, como o ex-prefeito da capital e ex-ministro da Educação, hoje meu amigo pessoal que frequenta a minha casa, o Fernando Haddad [...] alguns amigos que criei ao longo desses últimos meses e que me incentivavam a participar de um projeto maior. Mas, além desse projeto, tem a nossa responsabilidade com a nossa cidade", disse Franco.





O prefeito de Cotia ainda complementou que estará no projeto de Fernando Haddad, "pois é um homem que pensa grande e que está preparado para fazer a gestão do Estado de São Paulo".





Estarei no plano de pessoas que tem responsabilidade, no projeto Brasil-São Paulo, enfrentando aqueles que prometem e não cumprem, trabalhando para que a gente possa dar condições para que a população de baixa renda volte a ter condições de fazer uma compra no mercado para, pelo menos, passar o mês; para que eles não cheguem no mercado e troquem mais a carne por ovo; que não conseguem pagar botijão de gás





CRÍTICAS A DORIA





Ainda em seu discurso, que durou mais de 20 minutos, o prefeito criticou o ex-governador de São Paulo, João Doria (PSDB), após manobra feita nesta semana sobre a sua pré-candidatura à Presidência da República, que acabou se consolidando.





"Ontem, o que fez o ex-governador [João Doria] com o seu grupo montado de muitos anos, fazer uma manobra daquela onde a classe política fica toda zonza, a população não sabe o que está acontecendo, é uma irresponsabilidade", criticou.

Apesar da crítica a Doria, Rogério Franco também deixou a classe política, dentro e fora do governo municipal, além da população, sem saber o que estava acontecendo.conversou com funcionários da Prefeitura de Cotia e pessoas próximas dedurante a semana. O clima era de nervosismo, dúvida e tensão. Ninguém sabia, ao certo, qual decisão o prefeito iria tomar hoje.