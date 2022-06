Após repercussão de morte de jovem, Prefeitura fecha tampa de bueiro na Estrada de Caucaia

Jovem de 26 anos morreu após ter desviado o veículo do desnível feito pela tampa de bueiro na estrada; caso foi publicado em primeira mão pelo Cotia e Cia e depois pela TV Record; relembre

Estrada de Caucaia: Foto: Glinis Wendy / Cotia e Cia





Após a repercussão da morte de uma jovem de 26 anos, que desviou o veiculo do desnível da pista antes de batê-lo contra um poste e uma mureta de proteção, a Prefeitura de Cotia cobriu uma tampa de galeria de águas pluviais na altura do km 8 da Estrada de Caucaia do Alto, na semana passada.





Além do Cotia e Cia, a TV Record também repercutiu o caso em rede nacional. A motorista veio a óbito antes mesmo de ser encaminhada a unidade de saúde.





Conforme Cotia e Cia constatou, ao menos outros três buracos foram cobertos pela Prefeitura no mesmo dia. No entanto, ao longo dos 10 quilômetros da via, há outros desníveis causados por tampas de bueiros.





A reportagem teve acesso às imagens que mostram o momento do acidente [VEJA NO FINAL DA REPORTAGEM]. Pelo vídeo, é possível ver que a motorista desvia o veículo da tampa do bueiro ao fazer a curva. Com o impacto da batida, o carro da vítima ficou completamente destruído. O caso foi registrado na Delegacia de Cotia.





Cotia e Cia enviou as imagens para a Prefeitura de Cotia, na ocasião, e pediu um posicionamento. Mas a prefeitura se limitou a dizer apenas que "a investigação e perícia por parte das autoridades responsáveis podem elucidar o que acarretou na fatalidade”, não comentando nada a respeito sobre o buraco feito pela tampa de bueiro.





Cotia e Cia voltou a fazer contato com a Prefeitura nesta segunda-feira (13) e aguarda retorno.





“FATALIDADE PODERIA TER SIDO EVITADA”





O advogado e morador de Cotia, Michel da Silva Alves, comentou sobre a fatalidade. Em vídeo enviada à reportagem [veja abaixo], Michel disse que se trata de um fato extremamente lamentável e que o acidente poderia ter sido evitado.





Uma vida foi perdida de forma trágica e evitável. A partir do que se nota do vídeo e do histórico de acidentes do local percebe-se, nitidamente, que a tragédia poderia ter sido evitada se no local não houvesse um buraco feito em torno da tampa da galeria de águas pluviais. A via foi reformada há pouco tempo pela Prefeitura de Cotia e constitui um absurdo tamanho desleixo





Ainda segundo o advogado, cabe a população cobrar das autoridades obras urgentes “e a família se quiser buscar os reparos na Justiça”.













l [RELEMBRE AQUI]. Esse não foi o primeiro acidente com óbito registrado na altura do km 8 da Estrada de Caucaia do Alto. Em setembro de 2020, um motociclista veio a óbito após se acidentar no mesmo loca





VEJA O VÍDEO DO MOMENTO DO ACIDENTE