Loteamento clandestino em Cotia é novamente embargado pela prefeitura

Grupo recém-criado de repressão a parcelamentos ilegais realizou primeira ação no bairro das Pitas e barrou retomada de construções irregulares

A Prefeitura de Cotia realizou, na última semana, uma operação contra o loteamento clandestino conhecido como Nova Caiapiá, no bairro das Pitas. A ação foi conduzida pelo recém-criado Grupo de Repressão a Parcelamentos de Solo Clandestinos, com apoio de diversas secretarias e da Guarda Civil.

O local já havia sido embargado anteriormente, mas fiscais constataram novas tentativas de ocupação, com materiais de construção e piquetes para demarcação de lotes. A medida buscou impedir a retomada das obras.Segundo a administração municipal, o loteamento é alvo de ações judiciais por parcelamento irregular e danos ambientais. A Prefeitura reforça o alerta à população para que consulte a situação legal de terrenos antes da compra, a fim de evitar prejuízos.Criado pelo Decreto 9.476/2025, o grupo tem como objetivo garantir o cumprimento de decisões judiciais e coibir o avanço de ocupações irregulares em Cotia.