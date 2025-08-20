Vereador afirma que pedágio na Raposo Tavares, em Cotia, não será cobrado

Johny Santos (PL) diz ter recebido garantia do governo estadual sobre cancelamento do sistema free flow no km 37

Pórtico instalado no km 37 da Raposo Tavares. Foto: Cotia e Cia

O vereador de Cotia, Johny Santos (PL), declarou durante a sessão da Câmara Municipal desta terça-feira (19) que não haverá cobrança no pedágio instalado no km 37 da Rodovia Raposo Tavares, na altura do bairro Mirante da Mata.



LEIA TAMBÉM: Free Flow: pedágio no km 37 da Raposo não estava previsto em edital; Sorocabana explica

Nas palavras do vereador, o pedágio chegou a ser implantado em função de um acordo formalizado, mas não terá custo para os motoristas. Nas palavras do vereador, o pedágio chegou a ser implantado em função de um acordo formalizado, mas não terá custo para os motoristas.



“O pedágio está instalado por conta de um acordo que fizeram e que já está assinado, mas será subsidiado pelo Estado. Ninguém pagará nem um real naquele pedágio”, garantiu.

O pórtico do sistema de pedágio free flow foi instalado no fim de julho pela concessionária CCR Sorocaba. Poucos dias depois, moradores e movimentos sociais organizaram protestos contra a cobrança automática.



O tema também foi levado à Assembleia Legislativa pelo deputado estadual Jorge Wilson (Republicanos), conhecido como Xerife do Consumidor. Em vídeo publicado nas redes sociais, ao lado do prefeito Welington Formiga (PDT), ele declarou que “não é o momento para pedágio em Cotia” e defendeu que moradores locais fiquem isentos.



A fala do deputado, no entanto, foi criticada por Johny Santos, que ironizou a atuação do parlamentar. “Ele está pegando carona em um problema que já estava resolvido. Não vi esse deputado ou qualquer outro fazer reunião na cidade antes da instalação do pedágio”, rebateu (veja o vídeo completo abaixo): Poucos dias depois, moradores e movimentos sociaisO tema também foi levado à Assembleia Legislativa pelo deputado estadual Jorge Wilson (Republicanos), conhecido como Xerife do Consumidor. Em vídeo publicado nas redes sociais, ao lado do prefeito Welington Formiga (PDT),e defendeu que moradores locais fiquem isentos.A fala do deputado, no entanto, foi criticada por Johny Santos, que ironizou a atuação do parlamentar., rebateu

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Johny Santos (@jhonysantos.sp)



Procurada pela reportagem, a concessionária Sorocabana não comentou o assunto e disse para "procurar a assessoria do vereador e do governo de estado".

Também procurada pelo Cotia e Cia, a Secretaria de Parcerias e Investimentos do Estado de São Paulo não retornou até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.



, garantiu.

Segundo o parlamentar, a suspensão da tarifa teria sido confirmada pelo governador Tarcísio de Freitas e pelo secretário de Parcerias e Investimentos, Rafael Benini., disse Santos.