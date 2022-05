Raposo Tavares: “90% da documentação já está aprovada para iniciar as obras na rodovia”

Em entrevista ao Cotia e Cia, o deputado federal Alexandre Frota (PSDB), que participou hoje da reunião com representantes da Prefeitura de Cotia e do DER, detalhou os avanços do projeto

Reunião de hoje (11) entre representantes da Prefeitura de Cotia, do DER juntamente com o deputado Alexandre Frota. Foto: Alex Painners





o projeto das obras da rodovia Raposo Tavares está caminhando. As obras eram para ser iniciadas em outubro de 2021, segundo anúncio do então governador João Doria, na ocasião que esteve em Cotia. Mas, de lá para cá, o projeto não andou. Desta vez, parece que finalmente está caminhando.









Rogério Franco (PSD), em entrevista ao jornal O Giro no mês de março, chegou a dizer que se sentia frustrado com o atraso das obras. Segundo ele, a licitação deveria ocorrer no máximo em novembro do ano passado. O prefeitoem entrevista ao jornalno mês de março, chegou a dizer que se. Segundo ele, a licitação deveria ocorrer no máximo em novembro do ano passado.





“Já estamos no mês de março e não houve nem a licitação da obra. Então, resumindo, pra mim é uma frustração, pior do que os outros, pois ainda teve uma contrapartida da Prefeitura com o projeto executivo, mas ainda não perdi totalmente a esperança de que a obra seja feita. Não sei dizer se tem alguma conotação política que possa ter interferido”, disse.





Nesta quarta-feira (11), houve uma reunião entre o superintendente do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), Edson Caram, o vereador de Cotia, Sérgio Folha (exonerado do cargo de secretário de Habitação e Urbanismo), e o deputado federal e morador da cidade, Alexandre Frota (PSDB).





O encontro foi pautado no projeto das obras da Raposo Tavares. Em entrevista ao Cotia e Cia, Alexandre Frota detalhou como foi a reunião. De acordo com ele, 90% da documentação do projeto está toda certa e aprovada.





“São nove orçamentos que têm que ser entregues depois de todos esses ajustes. Ajustes esses por parte da Prefeitura de Cotia com o DER, que está super empenhado para fazer essa liberação o mais rápido possível”, explicou o deputado.









Segundo Frota, entre 45 e 50 dias, tudo vai estar ajustado entre a prefeitura de Cotia e o DER, para então ter a liberação do convênio, a assinatura e depois a desapropriação do entorno da Raposo, para a licitação da obra sair.





“Essa obra é complexa. São R$ 100 milhões que exigiu muitas documentações, muitos acertos e muitos planos de trabalho por parte da Prefeitura junto ao DER. Agora já tem 90% da documentação toda aprovada, legalizada e protocolada”, garantiu.





SOBRE A QUESTÃO POLÍTICA





Sobre a questão política envolvendo o atraso da obra da Raposo Tavares, que chegou a ser mencionada pelo prefeito Rogério Franco, devido a sua atuação junto ao PT e a Lula na campanha presidencial, Frota afirmou que não há esse empecilho, já que o atraso, segundo ele, foi causado por questões técnicas.





“Não existe nenhum outro tipo de impedimento, nem um ato político, nenhuma ideologia, nem nada. Até porque o governador Rodrigo [Garcia] é um governador de todos e ele mesmo tem falado que vai governar para todos, independentemente de escolhas políticas”, concluiu.