Obras na Raposo serão feitas à noite e rodovia não terá pedágio, garante Rogério Franco

Raposo Tavares

De acordo com o prefeito de Cotia, 90% das obras serão executadas das 21h às 5h



Raposo Tavares. Foto: Cotia e Cia





As obras do projeto de mobilidade urbana do km 21 ao km 30 da rodovia Raposo Tavares, em Cotia, serão feitas, 90%, em horário noturno para não interferir no trânsito.

A afirmação foi feita pelo prefeito da cidade, Rogério Franco (PSD), durante coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (30) no auditório da prefeitura.





De acordo com o prefeito, as obras serão executadas das 21h às 5h. “Eu já pedi para o governador [Doria] que colocasse no processo licitatório que 90% das obras sejam feitas em horário noturno para que a gente não tenha esse transtorno. No horário de pico já é difícil, imagina com as obras”, disse Franco, que ainda garantiu que não haverá pedágios na rodovia.





Segundo o prefeito, o governo do estado vai licitar o projeto dentre 40 e 50 dias. A prefeitura de Cotia investiu R$ 5 milhões na elaboração do projeto executivo da obra na Raposo Tavares, que será realizada pela Secretaria de Logística e Transportes, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).





“Eu fiz uma proposta para o governador. Eu já tinha o projeto básico, falei a gente faz uma parceria porque não é um projeto barato, só de projeto a prefeitura gastou R$ 5 milhões. Disse também que me comprometia com as desapropriações. O governador, naquele momento no ano passado, disse ‘faça isso e a hora que tiver pronto o projeto, você me avisa’”, confirmou Franco.





As intervenções pretendem desafogar os congestionamentos diários no trecho causado pelo grande volume de veículos que entram e saem da capital pela Raposo Tavares, situação agravada pela pequena quantidade de viadutos.