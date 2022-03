"Ainda não perdi a esperança", diz Rogério Franco sobre as obras na Raposo Tavares

Licitação das obras estava prevista para outubro de 2021, mas até o momento, não foi realizada. “Não sei dizer se tem alguma conotação política que possa ter interferido”, disse Franco ao jornal O Giro S/A

Rogério Franco (PSD), disse que ainda não perdeu a esperança sobre as obras na rodovia Raposo Tavares. Segundo a previsão, as obras deveriam ser licitadas em outubro de 2021, mas até agora não saíram do papel. O prefeito de Cotia,disse que ainda não perdeu a esperança sobreSegundo a previsão,, mas até agora não saíram do papel.





“Fomos conversar com o governador João Doria e ele me propôs o seguinte: a prefeitura assume o projeto executivo da obra que é complexo e o governo do estado executa a obra. Não foi uma transferência de recursos. Então, a Prefeitura de Cotia contratou o projeto executivo, nós pagamos o projeto executivo e entreguei para o governo do estado”, disse Rogério Franco em entrevista ao jornal O Giro S/A nesta quarta-feira (30).





Franco disse se sentir “frustrado” com o atraso, mas ressaltou que ainda não perdeu a esperança. “Era para essa obra estar licitada desde outubro ou novembro. Nós já estamos no mês de março e não houve nem a licitação da obra. Então, resumindo pra mim é uma frustração, pior do que os outros, pois ainda teve uma contrapartida da Prefeitura com o projeto executivo, mas ainda não perdi totalmente a esperança de que a obra seja feita. Não sei dizer se tem alguma conotação política que possa ter interferido”, disse.





(leia mais sobre o assunto AQUI). Sobre a questão política na frase do prefeito de Cotia, tudo leva a crer que se trata de sua aproximação com o governo do PT – e isso pode ter causado um mal estar entre ele e o governador Doria





Ainda sobre a obra na Raposo, o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) já havia informado ao Cotia e Cia que o governo estadual e a Prefeitura de Cotia “estão trabalhando na conclusão das adequações do projeto para viabilizar a contratação da obra”. Ou seja, as obras ainda não haviam entrado na etapa da licitação. O edital licitatório só será publicado após a conclusão do projeto. O Der e a Prefeitura não estimaram a previsão.





Por sua vez, a prefeitura informou, no entanto, que o projeto, após ter sido apresentado e discutido junto ao Governo do Estado, foi aprovado. “Ficou sob responsabilidade do governo estadual a licitação e contratação da execução do projeto da Prefeitura de Cotia”, disse.