Homem é prensado por dois carros após colisão de ônibus em Cotia; VÍDEO

Cotia e Cia teve acesso ao vídeo que mostra o momento do acidente na Estrada do Morro Grande; veja





Um ônibus que vinha pela Estrada do Morro Grande, em Cotia, colidiu com um veículo estacionado na calçada. O vídeo, que Cotia e Cia teve acesso, mostra o momento do acidente.





Pelas imagens é possível ver um homem, que está no meio de dois carros, mexendo em um dos veículos que está com o capô aberto. De repente, o ônibus aparece e bate na traseira do automóvel. A batida acaba prensando o homem entre os dois carros [VEJA O VÍDEO ABAIXO].













O acidente aconteceu no último sábado (7), na altura do número 3502 da Estrada do Morro Grande. Segundo nota da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), enviada ao Cotia e Cia, o ônibus era da linha 035, que vai do Mirante da Mata até o Metrô Butantã, em São Paulo.





De acordo com a EMTU, além do homem que aparece no vídeo, havia uma outra pessoa que também foi vítima do acidente. Ambos, segundo a empresa, tiveram ferimentos leves, foram atendidos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Atalaia e foram liberados.





A EMTU disse que apura, junto ao Consórcio Intervias, responsável pela operação do ônibus, as circunstâncias do acidente.