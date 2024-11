EDITORIAL | O caos em Cotia após tempestade e eleições

Eleições 2024, tempestade de outubro e chuvas de novembro: três fatores que parecem distintos, mas não são

Foto: Anderson Fernandes / Cotia e Cia

Por Neto Rossi e Rudney Oliveira







Com isso, o pós-tempestade juntou-se com o pós-eleição e com as chuvas de novembro. O resultado foi o abandono da cidade, com as árvores ainda ocupando diversas vias, moradores ilhados por conta das lamas em suas ruas e até crianças não conseguindo ir até a escola devido a esses problemas.



Há um detalhe nessa história toda que não podemos deixar de mencionar. Três dias depois da tempestade, o prefeito Rogério Franco decretou situação de emergência em Cotia pelo prazo de dois meses.



, deixou rastros de destruição. Hoje, quase um mês depois do evento climático, muitas ruas ainda se encontram com troncos de árvores, galhos e enormes crateras –Os problemas não param de chegar na redação do. Todos os dias, dezenas de moradores fazem contato para relatar a situação em que seus respectivos bairros se encontra.Como se não bastasse, nesta primeira semana de novembro,, o que aumentou ainda mais as dificuldades. Um dos principais problemasAté o dia 5 de outubro, havia máquinas e funcionários de obras em diversos pontos da cidade e algumas vias já passavam por pavimentação. Porém,O motivo? Coincidência ou não, as máquinas das obras sumiram logo após o dia 6 de outubro, dia das eleições municipais, queA candidata da atual gestão, Ângela Maluf (PSD), não conseguiu se eleger nem mesmo com todo o apoio da máquina pública. A derrota nas urnas parece ter feito com que os problemas vivenciados pela população de Cotia se agravassem.