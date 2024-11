Estrada de Caucaia tem interdição parcial na tarde deste sábado (9)

O motivo é uma obra de um empreendimento próximo ao Tijuco Preto

As duas faixas sentido Cotia da estrada de Caucaia do Alto estão interditadas na tarde deste sábado (9) na altura do KM 4 no bairro do Tijuco Preto.

O motorista que segue sentido Cotia está tendo que desviar pelas faixas que são sentido Caucaia do Alto.

O motivo é uma obra de um empreendimento que atuam para fazer uma espécie de valeta.

Por volta das 18h não havia sinalização nem profissionais do Demutram.

Por conta disso há congestionamento de 1 quilômetro em ambos os sentidos.

O Cotia e Cia fez contato com a prefeitura de Cotia que é a responsável pelo trecho para saber o motivo da obra e o porquê de não ter sinalização ou aviso prévio. Caso retorne será acrescentado aqui.