“Sair para trabalhar é uma luta”: chuva transforma bairro de Cotia em ruas de lama

Ao Cotia e Cia, moradora relatou os transtornos vividos no bairro após dias chuvosos

Foto enviada pela moradora Jaqueline Rodrigues

Fala Cidadão: “Sair para trabalhar é uma luta, se precisar sair para alguma emergência, então, nem se fala. Estamos ilhados”.









Cotia e Cia entrou em contato com a prefeitura para relatar a situação do bairro e aguarda retorno. Segundo Jaqueline, todas as ruas do bairro passam pelo mesmo problema.

A frase acima é de uma moradora do Jardim Museu, em Cotia. Desde o último sábado (2), quando as chuvas começaram a se intensificar na cidade, os transtornos têm sido cada vez maiores para quem mora no bairro., relata Jaqueline Rodrigues, que mora no Jd. Museu há 4 anos.