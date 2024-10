Welington Formiga (PDT) é eleito prefeito de Cotia

Cotianos escolheram o candidato do PDT para governar a cidade pelos próximos 4 anos

Welington Formiga (PDT) e seu vice Paulinho Lenha (PDT)

Conforme mostrou a maioria das pesquisas eleitorais, incluindo a encomendada pelo Cotia e Cia, Welington Formiga (PDT) foi eleito, neste domingo (6), prefeito de Cotia para os próximos quatro anos. Ele terá como vice o atual vereador Paulinho Lenha (PDT).

















O candidato derrotou Ângela Maluf (PSD), que ficou em segundo lugar com 47.308 votos (35,16% dos votos válidos)





Além deles, Cida Aires (PSOL) obteve 2.885 votos (2,14% votos válidos), em quarto ficou Fernando Confiança (NOVO) com 2.726 votos (2,03% dos votos válidos), em quinto Adilson Lima (DC) com 1.824 (1,36% dos votos válidos) e em sexto Danilo Ramos com 1.238 votos (0,92% dos votos válidos)



Com a vitória, Formiga consegue seu 1º cargo público e marca a história da cidade por derrotar a candidata da máquina.







Quem é Welington Formiga



Welington Formiga começou sua carreira política em 2004, quando foi candidato a vereador.



Em 2008, foi novamente candidato a vereador, assim como em 2012.



Em 2016, foi candidato a prefeito, quando obteve mais de 8.800 votos.



Em 2020, ficou em segundo lugar com mais de 52 mil votos para prefeito de Cotia.



Formiga ainda foi candidato a deputado federal em 2014 e estadual em 2018 e 2022.

