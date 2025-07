Free Flow: Pórtico de pedágio é instalado na Raposo Tavares em Cotia

Segundo a concessionária, a ação integra o conjunto de intervenções previstas no contrato de concessão firmado com a Artesp

Instalação foi feita no km 37 da rodovia. Foto: Cotia e Cia

A CCR Sorocabana realizou, na noite do último sábado (28), a instalação do pórtico que receberá o sistema de pedágio Free Flow na Rodovia Raposo Tavares, em Cotia. A estrutura foi instalada no km 37, abrangendo ambos os sentidos. Ainda não há previsão de quando o sistema entrará em operação.