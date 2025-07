Welington Formiga recebe representantes do Metrô e anuncia prazo para Linha 22-Marrom

O prefeito de Cotia, Welington Formiga (PDT), recebeu na tarde desta quarta-feira (2) representantes do Metrô São Paulo para tratar sobre futura nova linha 22-Marrom, que vai ligar a cidade até a Capital Paulista.

Nas redes sociais, Formiga detalhou um pouco mais sobre o projeto. "O processo levará cerca de 1 ano e meio para obtenção das licenças ambientais, seguido por mais 2 anos de elaboração do projeto e, então, 8 anos de construção até a conclusão da obra. Se Deus quiser, em 2036, as próximas gerações poderão andar de metrô — de Cotia até o centro de São Paulo — em apenas 38 minutos", afirmou.



LICITAÇÃO



Foi publicado na semana passada, no Diário Oficial do Estado, o edital de licitação para a Linha 22-Marrom.



A licitação em questão é voltada à prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para a execução de investigações geotécnicas, sondagens, mapeamento e cadastramento de redes de utilidades públicas remanescentes. Esses dados são essenciais para a elaboração do anteprojeto de engenharia da Linha 22-Marrom.



A empresa contratada ficará responsável por mapear infraestruturas subterrâneas como redes de esgoto, água, energia elétrica e outras instalações públicas ao longo do trajeto previsto da linha.



O objetivo é levantar com precisão todos os elementos que possam interferir nas obras e contribuir para definir o traçado ideal, localização das futuras estações e estruturas operacionais.



Sobre o Metrô em Cotia



Nos estudos preliminares a linha terá 29 km, 19 estações e um pátio para 52 trens. A demanda estimada é de 649 mil passageiros por dia. Em 2023 foram divulgados pelo Metrô as possíveis estações da linha 22-Marrom, na cidade de Cotia, o modal teria a saída do Terminal Metropolitano, passando pela Vila Santo Antônio, Sabiá, Parque Alexandra, Estrada do Embu, Mesopotâmia e Granja Viana.