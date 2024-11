Advogado aciona Tribunal de Contas após prefeitura de Cotia paralisar obras depois das eleições

Segundo a denúncia, obras em estrada contam com emendas parlamentares

Arte: Cotia e Cia

O advogado e morador do bairro Capelinha, em Caucaia do Alto, Michel da Silva Alves, acionou o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) após a Prefeitura de Cotia ter paralisado as obras na Estrada dos Neves.

Na denúncia enviada ao TCE-SP, Michel aponta que as obras foram paralisadas após as eleições deste ano., diz o advogado em trecho da denúncia.Ainda de acordo com ele, as obras contam com emendas do deputado estadual Enio Tatto e do deputado federal Nilto Tatto., acrescenta., conclui.Procurada, a prefeitura não retornou dentro do prazo estabelecido. O espaço continua aberto para manifestações.