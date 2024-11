Lama em estrada de Cotia impede TEG de buscar crianças para a escola nesta quarta-feira

Moradora da região, Gerciane Aparecida Soares é mãe de três filhos – sendo um deles com necessidades especiais - que estudam na rede municipal de ensino. Ela conta que os três foram prejudicados na manhã de hoje., relata.E ainda há o risco de o TEG não passar nesta quinta-feira (7), novamente, já que a previsão de fortes chuvas continua na cidade.diz Gerciane.procurou a prefeitura de Cotia para enviar um posicionamento a respeito do problema. Caso haja retorno, será acrescentado aqui.Os moradores da Estrada das Mulatas -– vivem um problema crônico com a falta de pavimentação da via. Em período de chuvas, a situação se torna ainda mais agravante.Recentemente,a. Segundo eles, a Prefeitura de Cotia iniciou a pavimentação, mas não deu continuidade.Em julho deste ano, Cotia e Cia publicou, com exclusividade,. A informação foi confirmada pela própria gestão municipal.Os recursos – na casa dos R$ 49 milhões -, tanto para as obras na Estrada das Mulatas quanto para outras vias de Caucaia e região, são do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).