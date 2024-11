Cotia terá mais chuva forte nos próximos dias e nova frente fria coloca região em alerta

Há previsão de mais temporal para esta semana; veja

Foto: Arquivos Cotia e Cia

A cidade de Cotia deve ter maiores períodos com sol nesta quarta-feira (6). Mas isso não significa uma trégua das pancadas de chuva. Segundo o Clima Tempo, o ar fica mais quente e abafado e isso vai aumentar o risco de temporais durante a tarde. Essa mesma previsão é válida para toda a Grande São Paulo.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), toda a região permanece com risco moderado de deslizamentos de terra.Segundo a previsão, a circulação de ventos em vários níveis da atmosfera está favorecendo a concentração de muito ar úmido e quente sobre o estado de São Paulo, o que facilita a formação das grandes nuvens que provocam temporais.Para complicar o tempo, uma frente fria deve chegar ao litoral paulista nesta quinta-feira (7), elevando ainda mais o risco de tempestades e de alagamentos na Grande São Paulo e também no interior e no litoral.A situação de alerta, conforme o Clima Tempo, permanece na sexta-feira (8), quando há expectativa de grandes volumes de chuva no Estado de São Paulo, incluindo a região da capital paulista.