Duas pessoas morrem em grave acidente de carro em Barueri nesta sexta-feira (8)

Foto: Barueri na Rede / Reprodução

Duas pessoas morreram em um grave acidente de carro em Barueri na manhã desta sexta-feira (8). O automóvel chocou-se contra a mureta de proteção da via, que ficou destruída, e depois em um poste da rede elétrica.

O veículo levava cinco jovens e a motorista perdeu controle na pista molhada na confluência das avenidas Exército Brasileiro e Municipal. As outras três vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal.Segundo a GCM, eles vinham de um posto de gasolina no Jardim Paulista, onde teriam passado a noite bebendo. No Fiesta havia várias garrafas de bebidas alcoólicas.Para ler a reportagem completa acesseparceiro do Cotia e Cia.