Delegada Mônica Gamboa recebe título de cidadã cotiana: “Adoro essa cidade”

A delegada titular de Cotia, Mônica Gamboa, recebeu título de cidadã cotiana durante a sessão da Câmara Municipal dessa terça-feira (27). A homenagem, aprovada por todos os vereadores, foi concedida por Edson Silva.

“É com muito orgulho que recebo esse título de cidadã cotiana. Eu adoro essa cidade. Cotia é minha casa”, disse Mônica na tribuna ao agradecer a homenagem.

Na justificativa, Edson menciona a relevância dos serviços públicos prestados pela delegada, “garantindo a ordem social da nossa cidade.”

. Ela assumiu o comando em setembro de 2023 no lugar do delegadoque foi afastado por licença médica.

ALGUNS CASOS QUE MÔNICA ATUOU

Mônica ficou conhecida em Cotia como a ‘delegada do Pix’, em razão de sua atuação contra as quadrilhas que praticavam essa modalidade de crime na cidade. Liderando as investigações,que tinham como preferência mulheres e idosos como vítimas.