Cotia ganha novo local de votação para as eleições de 2024; saiba onde é

Informação foi divulgada pela prefeitura, por meio do Cartório da 227ª Zona Eleitoral de Cotia

O município de Cotia passou a ter um novo local de votação já valendo para as eleições deste ano. Trata-se do Centro Educacional Antônio Mansur, que fica no Parque Miguel Mirizola.





A informação foi divulgada pela prefeitura, por meio do Cartório da 227ª Zona Eleitoral de Cotia.





O Centro Educacional Antônio Mansur fica na rua do Engenho, 170.





COMO FAZER





site do TRE-SP (AQUI), ou, agendar atendimento presencial no Cartório Eleitoral até o dia 8 de maio de 2024. Caso o eleitor ou eleitora tenha interesse em votar no local deverá solicitar o pedido pelo, ou, agendar atendimento presencial noaté o dia





o atendimento dos cartórios eleitorais ao público é realizado de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 11h às 17h, sendo obrigatório o agendamento prévio no site do TRE/SP.





O cartório informou ainda, que o prazo para tirar a primeira via do título ou regularizar a situação eleitoral (inclusive escolher uma seção com acessibilidade), para votar nas eleições deste ano, também têm até o dia 8 de maio para fazer as solicitações.