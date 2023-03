Polícia Civil prende suspeita de envolvimento na morte de ex-modelo em Cotia

O corpo de Aline Laís Lopes, de 34 anos (foto de capa), foi encontrado carbonizado debaixo de uma passarela na Raposo Tavares; veja a reportagem

Aline Laís Lopes foi vítima de uma emboscada, segundo as investigações. Foto: Redes Sociais









A suspeita se chama Micheli de Andrade Ferraz, de 30 anos. Ela estava com o mandado de prisão temporária expedido pela Vara Criminal da Comarca de Cotia.





De acordo com as investigações, Micheli teria descoberto que o marido estava fornecendo drogas para a ex-modelo em troca de sexo. A vítima foi atraída para o local do crime por uma travesti, identificada como Júlia, e que está sendo procurada pela polícia. A vítima teria sido morta com um cadarço ou fio, por enforcamento. Depois disso, um sofá foi jogado sobre o corpo e incendiado.





Cotia e Cia solicitou mais detalhes do caso para a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, mas ainda não houve retorno.





Aline deixa um filho de 1 ano. Ela vivia com a criança, a mãe, a cunhada e o irmão.