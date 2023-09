Mônica Gamboa é a 1ª mulher a assumir o comando da Delegacia de Cotia

De delegada assistente para agora titular: Mônica ficou conhecida na cidade, principalmente, por sua atuação contra as quadrilhas do Pix; relembre os principais casos e conheça sua trajetória

Delegada Mônica Gamboa. Foto: Arquivo pessoal

A delegada de Polícia Civil Mônica Resende Gamboa é a nova titular da Delegacia de Cotia, sendo a primeira mulher a ocupar o cargo na cidade. Ela assume o comando no lugar do delegado Eymard Bertho Ferreira Júnior, que está de afastamento por licença médica.





A publicação foi feita no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Além de delegada-titular, Mônica também é a primeira mulher a assumir a direção da Cadeia Pública de Cotia.





ALGUNS CASOS QUE ATUOU





‘delegada do Pix’, em razão de sua atuação contra as quadrilhas que praticavam essa modalidade de crime na cidade. Liderando as investigações, ela e sua equipe conseguiram desmantelar diversos grupos criminosos, que tinham como preferência mulheres e idosos como vítimas. Mônica ficou conhecida em Cotia como a, em razão de sua atuação contra as quadrilhas que praticavam essa modalidade de crime na cidade. Liderando as investigações, que tinham como preferência mulheres e idosos como vítimas.





‘Cracolândia de Cotia’. Os envolvidos no homicídio foram presos. Mas seu desempenho não foi apenas em relação aos sequestros-pix. Mônica atuou no caso da ex-modelo Aline Lopes, que foi asfixiada e carbonizada no Cotia Hall, antiga casa de shows que ficou conhecida como’.





Na atuação mais recente, Mônica se debruçou no caso de racismo que ocorreu em um bar dentro do Open Mall The Square, na Granja Viana. A autora foi identificada e indiciada por ela, que não economizou palavras ao chamar o caso de “racismo escancarado”.





TRAJETÓRIA





Mônica é formada em Direito há 20 anos e atua como delegada há 17. É professora concursada da Academia de Polícia e especialista em Processo Penal. Também é autora de livros sobre Criminologia e Direito.





E o currículo dela é extenso: foi Delegada Operacional no GOE, Corregedora, Titular de DDM e Delegacia, Divisionária de Administração e Assistente em Seccional.





Veja abaixo a participação de Mônica Gamboa no podcast Bom Papo e Cia, com os jornalistas Rudney Oliveira e Neto Rossi: