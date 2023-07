‘Racismo escancarado’, diz delegada sobre mulher que imitou macaco em shopping

Caso ocorreu no The Square, na Granja Viana; mulher branca foi identificada e deve ser indiciada pelo crime; veja os detalhes

Câmera de segurança flagrou o momento em que a mulher imita macaco para família negra

A Polícia Civil de Cotia identificou a mulher branca que imitou um macaco e ofendeu um grupo de mulheres negras em um restaurante no shopping The Square, na Granja Viana. O caso ocorreu no último dia 8.





Segundo a polícia, a mulher se chama Thaís Pinheiro Andrade Nakamura, de 40 anos. Para Mônica Gamboa, delegada responsável pelo caso, o 'racismo está escancarado'. Em entrevista coletiva, ela disse que está convicta de que houve crime de racismo, após ter tido acesso às câmeras de segurança.





“Pelo vídeo, temos os gestos, a conduta racista não é só verbal. Quando ela dança imitando macaco já demonstra uma conduta discriminatória. As outras provas são os depoimentos das vítimas. As quatro [vítimas] foram ofendidas. O racismo já fica escancarado”, afirmou [VEJA O VÍDEO ABAIXO]:













Ainda de acordo com a delegada, Thais havia consumido bebidas alcoólicas no restaurante em que estava com o marido. A nota fiscal da mesa onde Thaís estava, mostra que foram compradas no restaurante dez cervejas de 600 ml, ao custo de R$ 210.





O gerente e o garçom do restaurante onde ocorreu o caso também já foram ouvidos. Os depoimentos, segundo Mônica, foram “imprescindíveis para confirmar a autoria do crime”.





Vale lembrar que o crime de racismo é inafiançável e tem como pena de dois a cinco anos de reclusão. Mônica agora espera que Thaís compareça ao 2º DP de Cotia na segunda-feira para o indiciamento.





A defesa de Thais ainda não se manifestou sobre o caso. Caso haja posicionamento, será acrescentado aqui.





ENTENDA O CASO

O episódio de racismo aconteceu na noite de sábado (8/7) em um bar do Open Small The Square. Segundo depoimento das vítimas, tudo começou quando Thais se aproximou de Valdemir Inacio de Souza, uma das testemunhas, e perguntou o que ele fazia "no meio de negros, sendo um cara branco".





Valdemir acompanhava a namorada Rozinei da Silva Mendes, uma das vítimas, além de cunhados e amigos. Todos estavam reunidos para assistir ao show da cantora Paula Lima.





Indignado, Valdemir disse ter respondido que também era negro e mostrou a Thais a palma de sua mão. Ele lembrou, ainda, que todos estavam ali para assistir ao show de um cantora negra e que Thais estava sendo racista.





Thais, então, teria voltado para sua mesa. Logo depois, em um momento em que Rozinei foi ao banheiro e passou perto dela, percebe que a mulher a chamou de “macaco”. "Parei, olhei para trás e perguntei se realmente ela estava incomodada e ela gesticulou que sim e disse: 'É isso mesmo'".





“A agressora precisa sofrer esse processo-crime e um dos maiores prejuízos que as pessoas precisam sentir, que é no bolso”, disse José Luiz de Oliveira Júnior, advogado das mulheres negras.





VEJA O QUE DIZ O THE SQUARE





O The Square não compactua e repudia qualquer ato discriminatório dentro e fora de suas dependências.





Sobre o fato lamentável que ocorreu entre clientes em um dos restaurantes que fica localizado dentro do shopping, informamos que o The Square está apurando e tomando todas as medidas cabíveis para colaborar com o esclarecimento do caso.





Ressaltamos que as imagens obtidas pelas câmeras de segurança, em virtude da legislação vigente, inclusive a Lei Geral de Proteção de Dados, ficarão disponíveis para acesso pelas autoridades competentes apurarem o caso.





No mais, destacamos que qualquer ato de racismo deve ser punido pelas autoridades competentes, pois racismo é crime, não cabendo ao The Square adotar qualquer tipo de medida punitiva, em virtude da ausência de poderes para tanto. Porém, desde já destacamos que estamos trabalhando de forma a tentar coibir novas práticas dentro do The Square.





Por fim, prestamos toda a solidariedade à família da vítima e nos colocamos inteiramente à disposição para colaborar para investigação do caso, junto às autoridades competentes que atuarem no caso.