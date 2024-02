Polícia procura por criminoso envolvido na morte de jovem durante roubo em Cotia

Matheus de Moraes Mattos está foragido; segundo a polícia, ele participou do assalto que terminou na morte do adolescente Kayke Tenório, de 15 anos

Matheus de Moraes Mattos, 22, está foragido. Foto: Polícia Civil

Polícia Civil de Cotia procura por Matheus de Moraes Mattos, de 22 anos, que participou de um latrocínio na madrugada do dia 8 de dezembro de 2023 em uma casa no condomínio Parque Rizzo II.





Durante o assalto, o jovem Kayke Tenório, de apenas 15 anos, foi morto com dois tiros à queima roupa. Outros dois criminosos, que também participaram do latrocínio, já estão presos.





O mandado de prisão preventiva de Matheus foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) a pedido da Delegacia de Cotia, responsável pela investigação.





Ao Cotia e Cia, a delegada Mônica Gamboa, que está à frente do caso, disse que as digitais de Matheus foram encontradas durante o trabalho da perícia dentro da residência onde ocorreu o crime.





“Ele [Matheus] estava na cena, isso já é comprovado. Ele já tem um histórico de roubo à residência na região da Granja Viana e agora mais esse”, disse.





RELEMBRE O CASO





Kayke Tenório dormia com a família quando a casa foi invadida pelos criminosos na tentativa de assalto.





Três homens armados entraram no imóvel e renderam toda a família, um casal e seus três filhos de 4, 7 e 15 anos.





A mãe do adolescente estava dormindo no térreo com outras duas filhas, de 4 e 7 anos, quando ouviu um barulho e se deparou com os criminosos.





Segundo informações da Polícia Civil, os criminosos anunciaram o roubo e, após reação de uma das vítimas, Kayke teria se assustado, fazendo com que um dos bandidos efetuasse dois disparos à queima roupa.





Os criminosos fugiram do local. Vizinhos acordaram assustados com o barulho dos tiros e acionaram a polícia.





Segundo a Polícia Civil, familiares socorreram Kayke ao Hospital Regional de Cotia, mas ele acabou não resistindo aos ferimentos.