Delegada de Cotia detalha como agem as quadrilhas do Pix e afirma que 34 criminosos foram identificados

Segurança Pública

Em entrevista ao Cotia e Cia, Mônica Gamboa, responsável pelas investigações das quadrilhas do Pix que agem no município, contou de onde são os integrantes dessas quadrilhas, o perfil da maioria deles e quem são as principais vítimas escolhidas. A delegada ainda fez um alerta à população e reforçou a importância de denunciar as ocorrências. A entrevista completa está em vídeo; confira







Foto: Rudney Oliveira | Cotia e Cia









Um tipo de crime que tem assustado os moradores de Cotia neste ano é o sequestro-relâmpago praticado por criminosos que integram as chamadas quadrilhas do Pix.





Não há um número exato de crimes desta natureza que ocorreram na cidade, pois muitas vítimas acabam não fazendo o registro nas delegacias e os números ficam subnotificados.





Mas, segundo a delegada Mônica Gamboa, responsável pelas investigações das quadrilhas do Pix que agem em Cotia, há mais de dez inquéritos instaurados.





Em entrevista exclusiva ao Cotia e Cia, Gamboa detalhou como agem essas quadrilhas, como estão as investigações e qual é o perfil desses criminosos.





São rapazes jovens, com menos de 30 anos, que estão começando nessa prática. Por vezes, ainda, tem o envolvimento de menores, de 15 a 17 anos. Não temos histórico de nenhum criminoso que já tenha uma passagem por crimes de sequestro ou de roubos grandes. São meninos oriundos do tráfico ou que estão em sua primeira passagem





Segundo a delegada, que atua em Cotia desde março deste ano, 34 integrantes dessas quadrilhas já foram identificados pela Polícia Civil.





Na entrevista, que segue completa no vídeo abaixo, Gamboa contou de onde são os integrantes dessas quadrilhas e quem são as principais vítimas escolhidas. A delegada ainda fez um alerta à população e reforçou a importância de denunciar as ocorrências. Confira: