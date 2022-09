Minifazenda em Caucaia abre as portas para crianças autistas na Semana do Turismo | Neto Rossi

Atividade contou com a participação da vice-prefeita, Ângela Maluf, do secretário municipal de Turismo, Nelson Broering, e do coletivo Mães e Pais que Lutam

Foto: Divulgação / Secretaria de Turismo





A Mini Fazenda Pet Zoo, em Caucaia do Alto, recebeu, na manhã desta segunda-feira (26), um grupo de crianças autistas de Cotia, que fazem parte do coletivo independente Mães e Pais que Lutam.













Após a recepção com café da manhã, as crianças puderam andar pelo espaço, acompanhadas por duas recreadoras, e interagiram com os animais, brincando com eles e os alimentando.





Após as falas do secretário de Turismo de Cotia, Nelson Broering, e da vice-prefeita, Ângela Maluf, as crianças fizeram uma apresentação com o coral ‘Prazer! Eu Sou a Luta’.













Para Michele Cristina, uma das fundadoras do Mães e Pais que Lutam, o dia de hoje para as crianças foi um momento marcante e muito especial.





“Fomos recebidos com muito carinho e respeito por todos da mini fazenda Pet Zoo e pelo pessoal da Secretária de Turismo. Nossos filhos puderam desfrutar de um café da manhã ofertado pelo Pet Zoo e, logo após a apresentação deles no coral, foram conhecer as dependências da mini fazenda alimentando os animais e se divertindo muito”, disse.





“As tias ‘Girafinha’ e ‘Abacate’ (recreadoras) os acompanharam nessa aventura que ficará marcada na vida deles. Nem a chuva atrapalhou esse momento mágico para os nossos filhos”, completou, agradecendo o convite feito pela Secretaria de Turismo.













A atividade de hoje fez parte da programação especial da Semana de Conscientização do Turismo (Secontur), criada para comemorar o Dia Mundial do Turismo, que é celebrado internacionalmente nesta terça-feira (27). O primeiro evento das celebrações aconteceu ontem (25), quando ocorreu o 1º Plogging: Caminhada de Ecoturismo de Cotia.









Já nesta terça-feira (27), será o lançamento da exposição de Arte Contemporânea ‘Diversidade e Conectividade’, que poderá ser visitada até o dia 27/10 no Centro Administrativo de Cotia, no bairro Portão. A exposição contará com obras de cinco artistas (Ana Curioso, Lia do Rio, Miro PS, Regina Helene e Rogério Morais Martins), a curadoria está a cargo de Regina Helene.