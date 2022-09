Zoonoses diz que notificou tutora de pitbulls que atacaram diarista em Caucaia do Alto

O caso, que foi trazido em primeira mão pelo Cotia e Cia, ganhou repercussão na grande mídia; relembre

Imagem retirada do vídeo que flagrou o ataque





O Setor de Zoonoses da Prefeitura de Cotia disse, por meio de nota enviada ao Cotia e Cia nesta terça-feira (27), que notificou os responsáveis pelos dois pitbulls que atacaram uma diarista de 55 anos na rua Paraguai, em Caucaia do Alto, no dia 19 de agosto. O caso, que também ganhou repercussão na grande mídia, foi trazido com exclusividade pelo Cotia e Cia na quinta-feira passada, dia 22 [VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA NO FINAL DA REPORTAGEM].





A Zoonoses esclareceu que, antes da ocorrência, não tinha qualquer conhecimento sobre os cães, tampouco sobre a preocupação/medo dos moradores da região sobre os riscos de fuga dos animais. “Durante a visita à residência, os responsáveis pelos cachorros informaram que a fuga foi acidental, pois eles teriam conseguido abrir o portão da residência”, destacou.





O órgão ainda afirmou que os tutores assinaram um termo comprometendo-se a manter os animais domiciliados, zelando pela integridade, em local adequado ao porte e raça, evitando possíveis agressões a transeuntes. “Além disso, foram orientados a manter as vacinas dos animais atualizadas, entre outros”.





Após ser atacada pelos cães, a diarista, que saía de casa para o trabalho durante a madrugada, ficou com múltiplas mordidas pelo corpo e perdeu parte do tecido na região frontal cefálica.





NOTA DA ZOONOSES DE COTIA





O Setor de Zoonoses de Cotia informa que, no dia 19 de agosto - assim que teve conhecimento da ocorrência envolvendo dois cachorros da raça pitbull que agrediram três pessoas em Caucaia do Alto, naquela madrugada - enviou uma equipe ao local que identificou a residência dos tutores dos cães. O Setor de Zoonoses refuta, veementemente, algumas publicações de que teria permanecido inerte diante do caso. Importante deixar claro que não existe respaldo legal para que o Setor de Zoonoses faça a remoção dos animais da residência, como foi solicitado por alguns moradores. O caso foi registrado por moradores como contravenção penal - omissão de cautela na guarda de animais no 1° Distrito Policial de Cotia.





Oportuno mencionar que a zoonoses realiza a remoção seletiva de animais que apresentem riscos de transmissão de doenças para os seres humanos e não pode ser feita a remoção dos cães agressores porque os animais possuem dono e os mesmos são responsabilizados civil e criminalmente pelos danos que eles possam vir a causar.





No que compete à Zoonoses, a equipe notificou os responsáveis pelos cães e estes assinaram um termo comprometendo-se a manter os animais domiciliados, zelando pela integridade, em local adequado ao porte e raça, evitando possíveis agressões a transeuntes, além disso, foram orientados a manter as vacinas dos animais atualizadas, entre outros. A Zoonoses esclarece ainda que, antes da citada ocorrência, não tinha qualquer conhecimento sobre os cães, tampouco sobre a preocupação/medo dos moradores da região sobre os riscos de fuga dos animais. Durante a visita à residência, os responsáveis pelos cachorros informaram que a fuga foi acidental, pois eles teriam conseguido abrir o portão da residência.





Por fim, a zoonoses é um órgão vinculado ao SUS e, portanto, realiza ações de vigilância, prevenção e controle de doenças transmitidas dos animais para os seres humanos com relevância para a saúde pública (Portaria 1138 GM/MS 23 de maio 2014).