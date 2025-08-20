Homem é preso após atirar e atingir mulher em Caucaia do Alto

GCM de Cotia localizou suspeito após perseguição; arma com numeração raspada foi apreendida dentro do veículo

Foto: Reprodução

Um homem foi preso pela Guarda Civil Municipal de Cotia nesta terça-feira (19), em Caucaia do Alto, após efetuar disparos de arma de fogo, atingir uma mulher e fugir em alta velocidade pela Estrada dos Pereiras.

O veículo, uma Pajero preta, foi perseguido por viaturas da GCM até ser interceptado. No carro, os agentes encontraram uma pistola calibre .380 com numeração raspada.A vítima, ferida na perna e na barriga — onde o botão da calça impediu lesão grave —, reconheceu o suspeito. Ele foi levado à Delegacia de Caucaia do Alto e segue à disposição da Justiça.