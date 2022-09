Documentário mostra os desafios de mães e pais de crianças autistas | Neto Rossi

O documentário ‘Ser Autista é Igual de um Jeito Diferente’ mostra os desafios enfrentados por mães e pais de crianças e jovens diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA) que moram em Cotia.

as imagens foram gravadas no Templo Zu Lai, o maior templo budista da América Latina que fica no município. A produção é da agência In Time.