Cotia dá um passo importante ao lançar campanha de conscientização sobre autismo

Campanha e documentário pretendem despertar um novo olhar da população sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), romper barreiras e tabus no entorno desta condição e, sobretudo, combater o preconceito por meio da informação; confira

Campanha foi construída junto com o grupo Mães e Pais que Lutam. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia





‘Ser autista é ser igual, de um jeito diferente’, a campanha foi elaborada durante meses junto ao grupo A Prefeitura de Cotia lançou, nesta quinta-feira (22), a campanha de conscientização sobre o autismo. Intituladaa campanha foi elaborada durante meses junto ao grupo ‘Mães e Pais que Lutam’, formado por familiares de crianças e jovens autistas que moram na cidade.





(veja aqui). Também foi lançado o documentário ‘Mães e Pais que Lutam’ nas redes sociais e no canal do Youtube





O objetivo da campanha e do documentário é despertar um novo olhar da população sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), romper barreiras e tabus entorno desta condição e, sobretudo, combater o preconceito por meio da informação.





A campanha será encontrada em prédios públicos, em painéis, site e redes sociais da Prefeitura, além de material impresso que será distribuído na cidade.





O lançamento foi marcado por muita emoção do público presente. Tanto os representantes do poder público quanto os familiares que compõem o grupo choraram muito ao ver o sonho se concretizando.





“Para nós, o lançamento dessa campanha é um passo muito importante na luta em prol de nossos filhos. Foram meses de reuniões com a Prefeitura, mas, antes disso, já estávamos nas ruas, ocupando os espaços do executivo e legislativo em busca de nossos direitos. Nossa palavra para este momento é: gratidão. Vamos agora dar continuidade a tudo isso e implantar mais políticas públicas no município”, disse o coletivo Mães e Pais que Lutam ao Cotia e Cia.





O secretário de Comunicação de Cotia, Marcos Menão, um dos idealizadores da campanha, também comentou sobre a importância dessa construção junto às famílias das crianças com TEA.





“Foi um trabalho construído com a participação de toda a equipe da Secom, da agência InTime, do grupo Mães e Pais que Lutam e com a ajuda de outras secretarias”, disse. “Desde a primeira reunião, na Câmara, detectamos a necessidade de promovermos a conscientização e inclusão e a campanha é resultado deste trabalho e chega para ser algo perene”, completou.