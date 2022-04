Rogério Franco decreta ‘Semana de Conscientização do Turismo de Cotia’

De acordo com o decreto, data será comemorada com “extensa e diversificada programação”

Templo Zulai. Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia





O prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD), decretou a "Semana de Conscientização do Turismo (Secontur)" de Cotia, para comemorar o Dia Mundial do Turismo, que é celebrado internacionalmente no dia 27 de setembro. O decreto foi publicado no último dia 5.





De acordo com o texto, a Secontur de Cotia ocorrerá, anualmente, no mês de setembro, “com extensa e diversificada programação a ser divulgada com antecedência pelo poder Executivo Municipal”.





Todos os eventos e atividades que serão desenvolvidos na Semana de Conscientização do Turismo (SECONTUR) de Cotia ficarão a cargo da Secretaria Municipal de Turismo, que estabelecerá as normas e procedimentos para a sua realização e acompanhamento, podendo contar com a colaboração das demais secretarias municipais, bem como com parcerias junto à iniciativa privada, instituições, associações diversas, consórcios e conselhos municipais, sempre observando a legislação em vigor aplicável à espécie





Ainda segundo o decreto, as despesas correrão por conta de dotações orçamentarias próprias, suplementadas se necessário.