Neto Rossi: Quinzinho Pedroso reaparece no cenário político após eleições de 2020

Nesta quarta-feira (22), ex-prefeito de Cotia participou de evento político de pré-candidatos às eleições deste ano

Quinzinho Pedroso, ex-prefeito de Cotia. Foto: Neto Rossi









Foi a primeira aparição pública de Quinzinho após as eleições municipais de 2020, quando ele declarou apoio ao então candidato a prefeito, Welington Formiga, que hoje também é pré-candidato a deputado estadual pelo PSC.





Quinzinho falou por dez minutos. Pediu para as cerca de 120 pessoas presentes apoiarem Eduardo e o ex-líder dos governos Lula e Dilma, Cândido Vacarezza, pré-candidato a deputado federal que também participou do encontro.





A mesa, também composta pelo vereador Serginho (PSB), decidiu que Quinzinho fosse o último a falar. E em sua fala, disse que Cotia "sofre pela ausência de um deputado estadual". Disse também que Eduardo “tem sangue na veia e cheiro do povo”, e aconselhou Serginho a “seguir os passos do ex-vereador”.





Conversei com Quinzinho antes de iniciar o evento. Ele não quis falar muito. Não quis tocar no assunto das eleições de 2024 – perguntei se ele tinha alguma pretensão. Apenas reforçou que Cotia precisa de representantes na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. Ele também não quis comentar nada sobre como ficou a relação dele com o Formiga após as eleições municipais.





Quinzinho estava econômico nas palavras, tanto nos bastidores quanto no microfone. Não falou nada fora do contexto do encontro.