Agosto foi o mês mais violento do ano em Cotia; confira os números

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de SP acaba de divulgar as estatísticas criminais e o Cotia e Cia traz, em primeira mão, os números alarmantes do oitavo mês do ano; confira





A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) acaba de divulgar as estatísticas criminais em Cotia referentes ao mês de agosto. Cotia e Cia acessou os dados e constatou que, o mês passado, foi o mais violento de 2022 até agora.





De acordo com a SSP, a cidade registrou, por exemplo, 8 homicídios no oitavo mês do ano – o maior número até agora. Em julho, foram 4, junho, 2, maio, 2, abril,1, março, 5, fevereiro,2 e, janeiro, nenhum.





Em relação aos roubos, também houve aumento. A cidade registrou 15 roubos de carga – 150% a mais do que em julho -, e 40 roubos de veículos – 54% a mais. De janeiro a agosto, foram 200 boletins de ocorrência de roubos de veículos registrados nas delegacias do município, e 66 de cargas.





Quando juntamos todos os roubos, esse total chega a 117 somente em agosto – 61% a mais do que em julho. Já foram 711 boletins de ocorrência nos oito primeiros meses de 2022.





Cotia e Cia pediu um posicionamento para a Secretaria Municipal de Segurança Pública sobre o aumento da criminalidade em Cotia e aguarda o retorno.