Prefeitura multa empresa que realizou festival em Cotia por não cumprir regras sanitárias

Evento com aval da Prefeitura descumpriu todas as regras sanitárias no momento em que a cidade registrava altos índices de contaminação do coronavírus; veja a reportagem

Show da Dra Deolane causou aglomeração no evento. Foto: Reprodução / Redes sociais





A Prefeitura de Cotia multou em R$5,2 mil a empresa responsável pelo Festival Cotia Music, evento realizado no início de dezembro do ano passado. Segundo a Prefeitura, a empresa não respeitou as medidas sanitárias exigidas na época, como o uso de máscaras e o distanciamento social. A empresa tem o prazo de 30 dias para fazer o pagamento da infração.





O comunicado da multa foi publicado no Diário Oficial do município no último dia 15.









Ministério Público ficou no encalço da organização do evento após ter recebido denúncias de aglomeração e desrespeito às normas sanitárias. O último dia da edição chegou a ser cancelado. Durante a realização, mais problemas. Oficou no encalço da organização do evento após ter recebido









Cotia e Cia não conseguiu fazer contato com o empresário que realizou o Festival Cotia Music para se posicionar. O espaço continua aberto para manifestações.