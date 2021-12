EXCLUSIVO: Festival Cotia Music mentiu ao cancelar evento no domingo (5), afirma MP

Evento não foi realizado neste domingo, mas não pelos motivos divulgados pelos organizadores do festival; entenda



No sábado (3), evento causou aglomeração e descumpriu as normas sanitárias. Foto: Reprodução / Redes sociais





A organização do Festival Cotia Music 2021, evento que foi realizado no Recinto de Eventos de quinta-feira (2) a sábado (4), mentiu ao divulgar uma nota cancelando a edição programada para ocorrer neste domingo (5).









Segundo a organização, o cancelamento ocorreu devido ‘a embargos relacionados ao Ministério Público’, entre outros fatores, sem mencionar quais. “Atenciosamente, nossa equipe estará à disposição para ajustes pós-cancelamento”, diz a nota publicada no Instagram do evento - veja abaixo:





Nota divulgada pela organização do festival. Foto: Reprodução





Cotia e Cia entrou em contato com o Ministério Público do município para saber quais tinham sido os embargos ao evento, citados pela organização do festival. Mas em nota enviada nesta segunda-feira (6), o MP disse que "a informação não procede".





“Apesar de ter ajuizado ação com pedido de suspensão do evento, após a apresentação do alvará de funcionamento e do auto de vistoria do corpo de bombeiros, o Excelentíssimo Juiz da 1° Vara de Cotia revogou a decisão de suspensão do evento. Sendo assim, não havia nenhum impeditivo judicial para a sua realização”, afirmou o MP, em nome da Dra. Camila Teixeira Pinho (Promotora de Justiça de Saúde Pública de Cotia) e da Dra. Marília Molina Schlittler (Promotora de Justiça do Meio Ambiente e Urbanismo de Cotia). , afirmou o MP, em nome da Dra. Camila Teixeira Pinho (Promotora de Justiça de Saúde Pública de Cotia) e da Dra. Marília Molina Schlittler (Promotora de Justiça do Meio Ambiente e Urbanismo de Cotia).





A reportagem enviou a resposta do MP aos organizadores do Festival Cotia Music para saber qual seria, de fato, a razão para o cancelamento do evento ontem (5). Mas até a publicação desta matéria, não houve retorno.





FISCALIZAÇÃO





Cotia e Cia também questionou o Ministério Público sobre a fiscalização do festival, que não respeitou as normas sanitárias, como o uso de máscara e o distanciamento social, exigidas pela Justiça e pela própria administração pública. também questionou osobre a fiscalização do festival,





A Promotoria disse que indagou a Prefeitura – responsável pela concessão de alvará para a realização do evento - se os organizadores atenderiam as regras estabelecidas pelo Plano São Paulo. Segundo o MP, a Prefeitura informou que o protocolo sanitário adequado foi apresentado e que a Vigilância Sanitária do município realizaria a fiscalização de seu cumprimento.





“Deste modo, o Ministério Público aguarda o envio de relatório acerca da fiscalização realizada pelos agentes municipais para adoção de eventuais medidas, em caso de desrespeito ao Plano São Paulo.”





A reportagem questionou a prefeitura se a fiscalização foi realizada, de fato, pois pelas fotos e pelos vídeos publicados pelo Cotia e Cia [VEJA ABAIXO] no final de semana, ficou nítido o desrespeito às normas sanitárias. Caso a prefeitura se posicione, a resposta será acrescentada neste texto.