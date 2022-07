Shopping em Cotia adapta sala de cinema para crianças autistas assistirem ‘Minions 2’

Sessão especial será nesta quarta-feira (20); saiba mais

Minions 2: A Origem de Gru está em cartaz desde o dia 30 de junho. Foto: Divulgação

Em cartaz há 20 dias, "Minions 2: A Origem de Gru" ganha uma sala adaptada no Cinemark do Shopping Granja Vianna nesta quarta-feira (20). A sessão, que acontece a partir das 13h40, será especialmente para crianças autistas.









Segundo o shopping, a sala preparada para receber as crianças estará com luzes acesas, portas abertas, volume mais baixo e temperatura mais amena. Além disso, conversar, cantar, bater palmas e se movimentar está mais do que liberado.





A venda está aberta na bilheteria e totens do cinema e, mais informações, basta acessar AQUI.





SOBRE O FILME





O pequeno Gru é fã de um grupo de supervilões conhecido como Vicious 6, e, para fazer parte dessa turma do mal, prepara um super plano. Felizmente, ele recebe apoio de seus leais seguidores, os Minions, e juntos constroem o primeiro covil, experimentam suas primeiras armas e realizam as primeiras missões.





Quando Vicious 6 expulsam seu líder, o lendário lutador Wild Knuckles, Gru participa de uma entrevista para se tornar seu mais novo membro e uma divertida saga inicia-se.