Show da Dra Deolane gera aglomeração e Festival Cotia Music recebe críticas na internet

O show da advogada, influencer e agora artista, Dra Deolane Bezerra, na noite deste sábado (4) no Festival Cotia Music, causou indignação em internautas. As críticas foram feitas devido à aglomeração do público. O evento encerrou por volta das 2h30.





Pelos vídeos divulgados na rede social da própria cantora, é possível observar centenas de pessoas sem máscara, apesar de o uso do equipamento ser obrigatório em Cotia.





"Sem noção, o público e quem organizou esse evento, com ômicron já dando as caras no Brasil", disse uma internauta em relação a nova variante que já registrou três casos no Estado de São Paulo.





“Pois é, algumas horas de prazer e depois alguns meses de desespero e dor! Cada um é escravo de suas atitudes. E vai pagar um preço por isso”, disse outra internauta.





Festival Cotia Music, realizado no Recinto de Eventos de Cotia, ao lado de onde está sendo construído um Pronto Socorro Infantil, foi um fracasso nos dois primeiros dias - quinta (2) e sexta-feira (3).





Na sexta, os artistas agendados para se apresentarem, entre eles os funkeiros Don Juan, Paulin da capital e Kadu, não compareceram ao evento, fato que causou revolta no público presente. A festa foi encerrada, sem justificativa, às 23h40.





Diante do fracasso de público, os organizadores resolveram, então, para o sábado, permitir a entrada gratuita de mulheres até às 21h e também reduziram pela metade o valor do ingresso para os shows da Dra Deolane entre outros artistas.





Ciente da repercussão negativa do festival, em suas redes sociais, a advogada anunciou, horas antes do show, que iria subir no palco do evento, independentemente da quantidade de pessoas. "Vou subir lá tendo 50 pessoas, 100 pessoas", disse.





E o impacto, tanto das promoções do evento quanto da divulgação da influencer, não poderia ser outro: aglomeração e o desrespeito às normas sanitárias.





"Que lindo né?! Só lembrando que Cotia não tem hospital aberto, se alguém precisar de atendimento, vai lotar a UPA", comentou uma internauta ao lembrar que o Hospital Regional de Cotia não está atendendo mais de portas abertas no Pronto-Socorro desde fevereiro e deixou de ser referência para casos de Covid-19.





“Acabei de perder meu marido e minha mãe pro Covid, foi um sacrifício pra arrumar vagas, pois eu também contraí a doença. Em Cotia, não tinha vaga de jeito nenhum, cada um foi pra um hospital, povo sem noção nenhuma do perigo, só quem passou por isso mesmo, que triste”, reforçou outra usuária das redes sociais.





E as críticas também foram voltadas para a Prefeitura de Cotia, lembrando que foi a Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo que considerou que as exigências pela Justiça foram atendidas legalmente pelos organizadores do Festival Cotia Music 2021.





“Parabéns @prefdecotia, pelo apoio nesse tipo de evento. Impressionante como uma cidade que não tem estrutura pra nada, muito menos pra área da saúde, compactuando com esse tipo de evento durante uma pandemia”, criticou uma internauta.





Cotia e Cia procurou a organização do Festival Cotia Music para comentar o assunto, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem. Também não houve respostas da produção da influencer Dra Deolane, que foi procurada pela reportagem. Se houver retorno, será acrescentado nesta matéria.





A reportagem também fez contato com a Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo, por meio da assessoria de imprensa da Prefeitura de Cotia. Assim que houver retorno da pasta, também será acrescentado neste texto.