VÍDEO: Homem usa retroescavadeira para descartar entulho em área verde no centro de Cotia

Flagrante foi feito por uma moradora em plena luz do dia; veja

Flagrante foi feito na rua Tore Albert Munk, no Jd Leonor.









Vídeos enviados ao Cotia e Cia no final da tarde desta segunda-feira (18) mostram um homem em uma retroescavadeira jogando entulho em uma área verde na região central de Cotia. O flagrante foi feito por uma moradora do local. O caso ocorreu na rua Tore Albert Munk, no Jardim Leonor [VEJA O VÍDEO NO FINAL DA REPORTAGEM].





Segundo a moradora, que pediu para não ser identificada, o homem pegou o entulho de um local, o jogou no canteiro e cobriu com o mato. Em um dos vídeos é possível ver uma viatura da Polícia Militar passando no momento pelo local. Mas nada acontece.





“Ele tira de um lugar, atravessa a rua e joga ali. Já tem uma meia hora que ele está fazendo isso. Ali tem um riozinho e ele está jogando tudo lá”, disse a moradora.





A reportagem enviou as imagens para a Prefeitura de Cotia e aguarda um posicionamento.









Na ocasião, a reportagem também fez contato com a Prefeitura. Mas não houve respostas.





VEJA O VÍDEO ABAIXO: