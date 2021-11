Justiça pede suspensão do Festival Cotia Music 2021

Evento está previsto para ocorrer de quinta (2/12) até domingo (5/12) ) no Recinto de Eventos de Cotia; decisão cabe recurso



Foto: Divulgação





Uma decisão de caráter liminar do juiz Seung Chul Kim pede a suspensão do evento Festival Cotia Music 2021. O evento está previsto para ocorrer de quinta (2/12) até domingo (5/12). Cabe recurso da decisão.





Segundo o juiz, os organizadores não apresentaram o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro e o Alvará de Funcionamento, portanto, “não há prova de que o evento ocorrerá com a observância dos padrões necessários de segurança, o que pode colocar em risco os participantes do evento”, disse o magistrado.





Em caso de descumprimento, o juiz fixou uma multa diária em R$ 20 mil.





Procurado pelo Cotia e Cia, um contato que se identificou como assessor de imprensa do Festival Cotia Music 2021 disse que os advogados já estão cuidando de toda a parte burocrática do evento. “Temos um grupo dedicado a documentos e tramites”, disse.





A reportagem também entrou em contato com a Prefeitura de Cotia, já que, segundo o juiz, o espaço encontra-se irregular e inseguro. Assim que houver retorno, será acrescentado aqui.





SOBRE O FESTIVAL





O Festival Cotia Music 2021 está marcado para acontecer do dia 2/12 (quinta-feira) até 5/12 (domingo) no Recinto de Eventos de Cotia. Atrações como Davi, NK, Dra. Deolane, Kayblack, Teteu, Bruno Prado, Vitinho e Biel Beats estavam marcadas para o evento.





Os preços dos ingressos variavam de R$ 70,00 a R$ 120,00 (pista premium e pista normal), além de camarotes entre R$ 4 a R$ 5 mil (para 10 e 12 pessoas).