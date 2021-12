Justiça revoga liminar e autoriza realização do Festival Cotia Music 2021

Organizadores apresentaram a documentação que faltava para viabilizar a segurança do evento; festival deverá, no entanto, respeitar algumas normas estabelecidas pela Justiça e Prefeitura de Cotia; veja quais

O juiz Seung Chul Kim revogou, nesta quinta-feira (2),Segundo o magistrado, a organização do festival apresentou a documentação (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro – AVCB - e o Alvará de Funcionamento) que faltava para a realização do evento.