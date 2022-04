Renúncia de Rogério Franco para ser vice de Haddad é incógnita dentro do governo municipal

Rumores de que o prefeito de Cotia seja vice na chapa do petista na eleição para o governo de São Paulo ainda estão indefinidos; decisão será tomada entre hoje e amanhã

Rogério Franco durante jantar com o ex-presidente Lula e o ex-prefeito de SP, Fernando Haddad. Foto: Reprodução / Redes sociais





Um assunto que está tomando conta dos bastidores da política de Cotia, já há algumas semanas, é sobre a possível renúncia do prefeito Rogério Franco (PSD) para ser vice na chapa do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), na disputa pelo governo paulista.









Mas entre membros da Prefeitura - leia-se pessoas bem próximas de Franco -, vereadores da base governista e até entre a oposição, a renúncia do prefeito ainda é uma incógnita.





durante a sessão solene na Câmara Municipal em homenagem ao aniversário de 166 anos de Cotia. Mesmo porque é o último dia para desincompatibilização para disputar as eleições deste ano. O que é unânime entre as partes, é que o anúncio da renúncia, caso ocorra, pode ser neste sábado (2),em homenagem ao aniversário de. Mesmo porque é o último dia para desincompatibilização para disputar as eleições deste ano.





A reportagem apurou com algumas fontes de dentro do PT da cidade e foi informada que ainda não existe uma decisão concreta sobre o assunto. Há, inclusive, outros prefeitos cotados para ser vice na chapa de Haddad.





Dentro da Prefeitura, o clima é de suspense e tensão. Rogério Franco não está tocando no assunto com ninguém. Dentro do diretório estadual do PT o silêncio sobre o assunto é mantido, mas há quem diga que Haddad quer mesmo que seu vice seja o prefeito de Cotia.





MAL-ESTAR COM DORIA





A proximidade de Franco com o Partido dos Trabalhadores pode ter causado, inclusive, um mal-estar entre ele e o agora ex-governador de São Paulo, João Doria, que renunciou o cargo ontem para a disputar as eleições para a Presidência da República.





Rogério Franco declarou publicamente apoio a Dória para a Presidência da República durante evento em Cotia, que anunciou as obras de melhorias viárias na Raposo Tavares, a instalação do programa estadual Bom Prato, entre outros projetos. Para quem não se recorda,para a Presidência da República durante evento em Cotia, queentre outros projetos.





Tanto o Bom Prato quanto as obras na Raposo ainda não saíram do papel.