“Aquela conversa boa sobre o futuro”, diz Rogério Franco em encontro com Alckmin

Ex-governador de SP é o principal nome cotado para ser vice na chapa de Lula este ano. Aproximação do prefeito de Cotia com o PT pode estar gerando mal-estar com João Doria, a quem o prefeito já chegou a declarar apoio para a presidência da República

Rogério Franco postou nas redes sociais a foto do encontro com Alckmin. Foto: Reprodução / Redes sociais





O prefeito de Cotia, Rogério Franco, se reuniu na manhã deste sábado (12) com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Ex-adversário do ex-presidente Lula, Alckmin é o principal nome cotado para ser vice do petista na corrida para a presidência nas eleições deste ano.





“E o café deste sábado foi por conta do sempre governador Geraldo Alckmin. Bom papo, projeções positivas e aquela conversa boa sobre o futuro”, disse Franco em postagens nas redes sociais.





PT. Rogério Franco já se reuniu, por exemplo, com o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, em sua residência em agosto de 2021. Na ocasião, o encontro foi para falar de “experiências e projetos nas áreas sociais e da educação”. Não é de agora que o prefeito cotiano se aproxima do. Rogério Franco já se reuniu, por exemplo, com oem sua residência em agosto de 2021. Na ocasião,





“Gosto muito dele [Haddad], acho ele uma pessoa muito preparada, conhece de administração pública, especificamente, de educação”, disse Franco durante coletiva de imprensa no dia 30 de agosto do ano passado. , disse Franco





Questionado, Franco disse, no entanto, que a reunião não teve ‘traços políticos-eleitorais’, mas sim apenas ‘questões administrativas’. “Pedi algumas orientações dele em relação à educação e a gente avançou neste sentido”, pontuou.





Rogério Franco participou de um jantar com o ex-presidente Lula no restaurante Figueira Rubayat, no Jardim Paulista, bairro nobre de São Paulo. Em dezembro de 2021, a aproximação do líder do governo de Cotia com apoiadores do PT ficou ainda mais evidente.no restaurante Figueira Rubayat, no Jardim Paulista, bairro nobre de São Paulo.





"É com ideias e diálogo que se constrói a política", declarou Rogério Franco. Segundo sua assessoria, ele participou da confraternização de fim de ano do Grupo Prerrogativas, a convite do Presidente do PSD, Gilberto Kassab.





POSSÍVEL MAL-ESTAR COM DORIA





a quem Franco chegou a declarar apoio publicamente para a presidência da República. Acontece é que esses encontros de Franco com o PT podem estar gerando um mal-estar com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB),





“Vou chamá-lo de futuro presidente da República. Eu sei que o senhor não pode, mas eu posso”, disse o prefeito de Cotia a Doria, durante evento no município que anunciou o investimento de R$ 96 milhões do estado para a realização de obras na Rodovia Raposo Tavares. disse o prefeito de Cotia a Doria, durante evento no município que anunciou o





Durante sua fala, Franco aproveitou para elogiar o governador e agradecê-lo pela parceria do estado com o município. “Eu vou chamá-lo de próximo presidente da nossa nação, porque não é o João Doria que precisa ser presidente, é o Brasil que precisa de um presidente com a coragem do governador João Doria”, completou Franco ao final de sua fala.





o motivo para as obras na Raposo não terem ainda avançado seria justamente por este motivo. Entre alguns deputados estaduais, a informação que circula é que essa aproximação de Franco com o PT não está sendo bem vista por Doria. Algumas fontes da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) dizem queseria justamente por este motivo.